В Аденській затоці екіпаж українського корабля Verbena покинув судно — його атакували єменські хусити

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Екіпаж українського судна Verbena, яке використовує Польща, успішно покинув корабель після атаки єменських хуситів, що сталася 13 червня.

Екіпаж покинув судно через пожежі та неможливість їх контролювати, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

На сигнал лиха зреагувало судно Anna Meta, яке знайшло моряків і перевезло їх у безпечне місце.

«Така зловмисна та безрозсудна поведінка хуситів, яких підтримує Іран, надалі загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці. CENTCOM продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал», — наголосили американські військові.