Росія масово вербує українських підлітків для підпалу авто військових

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Правоохоронці затримали підлітків, які за гроші від спецслужб РФ палили автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що від початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися російські спецслужби, які вербували підлітків від 13 років.

Зокрема, в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців 13 і 16 років, які підпалили два авто, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 і 18 років при спробі підпалити ще одне авто.

Затриманим оголосили підозру в диверсії. Наймолодшого з них — 13-річного хлопця — передали на поруки батькам, інших відправили під арешт без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох хлопців 17 та 18 років. Їм також повідомили про підозру й обрали запобіжні заходи.

Підпали автомобілів ЗСУ фіксували також у Києві та Дніпрі. Інциденти розслідують правоохоронці.