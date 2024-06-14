КСУ перевірить конституційність положення про відпустку без збереження зарплати під час війни

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Омбудсман Дмитро Лубінець оскаржив у Конституційному суді положення закону про трудові відносини в умовах воєнного стану, які стосуються надання невикористаних днів відпустки.

Текст подання опублікований на сайті КСУ.

Лубінець пояснив, що зараз згідно із законом № 2136-ІХ, роботодавець може:

одноосібно обмежувати надання щорічної основної відпустки 24 днями;

переносити на період після скасування воєнного стану невикористані в період воєнного стану дні відпустки;

надавати невикористані дні відпустки, що перевищують 24 дні, без збереження зарплати;

надавати невикористані дні такої відпустки без збереження зарплати після припинення або скасування воєнного стану — до моменту використання днів відпусток, які були перенесені;

відмовити працівнику в наданні невикористаних днів відпустки під час воєнного стану.

Омбудсман наголосив, що виплати за щорічні (основну і додаткові) відпустки є складовими заробітної плати. Невикористані дні щорічних відпусток не можуть надаватися за рішенням роботодавця без збереження зарплати.

Також він підкреслив, що відповідно до ст. 64 Конституції України допускається обмеження прав на період воєнного стану, але не їх скасування. Отже, термін дії таких обмежень повинен мати конкретні строки й бути передбаченим законом, а не діями роботодавця.

Лубінець каже, що неконституційність окремих положень закону № 2136-ІХ в редакції від 22 листопада 2023 року також підтвердили науково-експертні висновки наукової спільноти.