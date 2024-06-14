Bloomberg: G7 боротиметься з тіньовим флотом Росії та її прибутками від металів

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Лідери G7 («Великої сімки») зобовʼяжуться посилити дотримання обмежень ціни на російську нафту, зменшити прибутки РФ від металів і енергоносіїв та боротися з її тіньовим флотом.

Про це йдеться в заяві лідерів G7, до якої отримав доступ Bloomberg.

Обмеження цін на російські сиру нафту й нафтопродукти від G7 забороняють західним судновласникам, страховикам і посередникам працювати з вантажами РФ, вартість яких перевищує ліміти.

Утім, Росія змогла уникнути суттєвого впливу цих обмежень — зібрала флот танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернулася до постачальників послуг не із західних країн.

США, Велика Британія і ЄС уже почали вводити санкції проти суден, залучених до цих перевезень. А тепер країни G7 планують запровадити додаткові санкції та започаткувати «інноваційну діяльність» проти російського тіньового флоту.

Лідери G7 також пообіцяють робити більше, щоб перешкоджати «розвитку майбутніх енергетичних проєктів Росії» і завадити її доступу до товарів і послуг, від яких ці проєкти залежать.

Саміт лідерів G7 проходить в Італії 13—15 червня.