Фінляндія тепер підозрює чотири військові літаки РФ у порушенні її повітряного простору

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Тепер Фінляндії підозрює, що чотири російських військових літаки, а не один, порушили її повітряний простір 10 червня.

Про це йдеться в заяві Фінської прикордонної служби.

Під час розслідування зʼясувалося, що окрім одного російського літака, про який стало відомо одразу, повітряний простір країни НАТО порушили, імовірно, два російські бомбардувальники та два винищувачі.

Російські військові літаки залетіли на 2,5 кілометра вглиб фінської території поблизу міста Ловійса в східній частині Фінської затоки. Розслідування ще триває.

«Звичайно, якщо такого роду порушення повітряного простору відбуваються, і якщо вони є навмисними та серйозними, ми реагуємо на них, але розслідування триває, і за це відповідає прикордонна охорона», — сказав у коментарі Reuters командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

Міноборони Росії 10 червня писало, що російські літаки дальньої авіації виконали планові польоти в повітряному просторі над «нейтральними водами Балтійського, Баренцового і Норвезького морів». У польотах задіяли стратегічні ракетоносії Ту-95мс і дальні бомбардувальники Ту-22м3. У Росії уточнили, що на окремих етапах маршруту російські літаки супроводжували «винищувачі іноземних держав».

Фінляндія стала членом НАТО 4 квітня 2023 року.