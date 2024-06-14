СБУ затримала посадовця Хмельницької міськради — його підозрюють у співпрації з ФСБ Росії

Новини

СБУ

Служби безпеки України затримала керівника одного з відділів Хмельницької міської ради. Його підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки.

За версією слідства, за вказівкою росіян чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військових у регіоні. Найбільше росіян цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також підозрюваний намагався знайти адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

Слідство стверджує, що росіяни хотіли використати отриману інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. СБУ каже, що затримала підозрюваного на гарячому, коли він з робочого кабінету намагався передати розвіддані росіянам.

Як встановило слідство, ФСБ помітила підозрюваного під час його навчання в Московському технічному університеті імені Баумана в 1990-х роках. Після початку повномасштабного вторгнення Росії з ним звʼязалися представники ФСБ і залучили до роботи проти України. Вони спілкувалися через анонімні чати в месенджерах.

Посадовця Хмельницької міськради підозрюють у державній зраді — йому загрожує довічне увʼязнення.