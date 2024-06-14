На Одещині затримали фуру із 41 чоловіком у причепі. Прикордонники кажуть, що це рекорд

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В Одеській області поблизу з кордоном Румунії та Молдови затримали вантажівку, у кузові якої ховався 41 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонної служби.

Вантажівку зупинили неподалік населеного пункту Новосільське Ренійської громади. Вона нібито мала перевозити зерно, але в причепі замість нього були «пасажири». Незаконно перетнути кордон намагалися жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині. Усім від 18 до 60 років. Скоріше за все, вони тікали від мобілізації.

Стосовно двох чоловіків направлено повідомлення до Національної поліції. Їх притягнуть до відповідальності за кримінальною статтею про незаконне переправлення людей через кордон (ст. 332 КК). Ймовірно, це стосується і водія вантажівки. На решту чоловіків склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП, за що загрожує штраф.