Politico: Білорусь таємно постачала зброю Азербайджану, хоч є партнером Вірменії по ОДКБ

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Білорусь постачала сучасну військову техніку Азербайджану у 2018—2022 роках, хоч і була партнером Вірменії по ОДКБ.

Про це пише Politico з посиланням на витік документів, з яким ознайомилося видання.

Politico пише, що, імовірно, саме з цієї причини Вірменія ухвалила вийти з ОДКБ — це рішення підриває авторитет Путіна серед колишніх радянських країн. Фактично зараз політика Вірменії все більше розвертається в бік Європи та НАТО, після десятиліть тісних звʼязків з Москвою.

І Білорусь, і Вірменія є членами ОДКБ і теоретично зобов’язані захищати одна одну в разі нападу. Але у 2018—2022 роках, коли напруга між Вірменією та Азербайджаном досягла піку, Білорусь активно допомагала азербайджанській армії. Допомога включала модернізацію старого артилерійського обладнання й передачу нового для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи, які проаналізувало Politico, містять листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками «Гроза-С» для війська Азербайджану.

В останні роки артилерія і безпілотники широко використовувалися в боях між азербайджанськими і вірменськими силами, зокрема під час війни 2020 року за Нагірний Карабах. В одному з дипломатичних повідомлень, з яким ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль «у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також в експорті білоруських товарів і послуг» до країни.

Військовий аналітик із Єреванського регіонального центру демократії та безпеки Едуард Аракелян підтвердив, що витік документів стосувався обладнання, яке Азербайджан використовував у Нагірному Карабаху.

«Формально це повне порушення альянсу ОДКБ, але на практиці ми завжди знали, що блок більше підтримує Азербайджан», — сказав Аракелян.

Ані азербайджанський, ані білоруський уряди не відповіли на запити про коментарі.

Що передувало

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Через це Вірменія взяла курс на віддалення від Росії.

У травні 2024 року Пашинян заявив: щонайменше дві держави-учасниці ОДКБ фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до Другої Карабаської війни. А вже в червні він зазначив, що члени ОДКБ не виконали своїх зобовʼязань і «спланували війну проти нас разом з Азербайджаном».

Крім того, напередодні Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки країною керує Олександр Лукашенко. Це сталося після того, як Лукашенко публічно підтримав президента Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі в травні. У відповідь Білорусь відкликала свого посла у Вірменії, Єреван зробив те саме.