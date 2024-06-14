Сили ППО знищили 24 з 31 повітряної цілі протягом ночі

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Getty Images / «Бабель»

Уночі 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, використовуючи ракети різних типів, а також ударні дрони. Сили ППО знищили 24 з 31 повітряної цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ось що запустили росіяни по Україні:

десять крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із Саратовської області Росії;

три балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму та Краснодарського краю РФ;

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області Росії;

17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з російського Єйська.

У результаті протиповітряного бою в Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях Силам ППО вдалося збити сім крилатих ракет Х-101/Х-555 та всі 17 ударних безпілотників.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Щоб відбити повітряну атаку, залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.