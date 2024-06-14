Як Третя штурмова мобілізує колишніх вʼязнів. Огляд матеріалів іноземних медіа 13 червня

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«Бабель»

Із 26 тисяч українців, які наразі перебувають у місцях позбавлення волі, пʼять тисяч висловили бажання приєднатись до армії. Дві тисячі вже пройшли медкомісію та звільнені з увʼязнення за рішенням суду ― завдяки новій нормі, що дозволяє засудженим за нетяжкі злочини мобілізуватись до Сил оборони України. Журналісти СNN побували в одній з українських тюрем і описали процес, як вʼязнів рекрутують до Третьої штурмової бригади.

Спершу її представники запевнили чоловіків, що ніхто не виділятиме їх в окрему групу й не даватиме завдання «штрафбату», як це нерідко відбувається в росіян. Мета бригади ― включити людей з місць позбавлення волі до звичайних груп піхоти нарівні з рештою побратимів.

Частина вʼязнів слухали представника бригади уважно, дехто скептично всміхався. Однак усі стали пильно стежити за наступним спікером, який назвався за позивним ― Дато. 58-річний чоловік чимало часу провів у тюрмі ― він вийшов із чергового увʼязнення в лютому 2022 року, відсидівши 31 рік. За кілька годин після початку повномасштабного наступу росіян він уже стояв у черзі до військкомату.

Дато говорить, щедро використовуючи тюремний сленг, пише видання. Згадує про честь, обовʼязок і репутацію. «Це ваш шанс реабілітуватися в очах своїх дітей», ― каже він. Скептичні усмішки зникають.

Третя штурмова ― не перша бригада, яка побувала в цьому закладі. Доти із 700 увʼязнених до війська приєдналися майже сто. І військові, і представники Міністерства юстиції дивуються, чому це не спало їм на думку раніше, йдеться у статті. Схожість підходу з російським, де для, наприклад, «ПВК Вагнера» торік набирали десятки тисяч вʼязнів, значну частину з яких знищили в «мʼясних штурмах», українці відкидають. По-перше, ідеться лише про засуджених за нетяжкі злочини. По-друге, у такій мобілізації немає жодного примусу ― а в Росії такі факти були поширеними. По-третє, не буде ізоляції колишніх увʼязнених на фронті, а ключове, до чого апелюють рекрутери, ― це почуття патріотизму.

Того дня 17 увʼязнених зголосилися долучитися до Третьої штурмової. З них 12 пройшли відбір ― і це чимало, з огляду на жорсткі вимоги бригади щодо фізичної підготовки.

Один із вʼязнів, 28-річний Дмитро, радий можливості нарешті приєднатися до захисту України від російського нападу. Навесні 2022-го росіяни вбили в Ізюмі його дружину й дітей. Коли Мінʼюст відкрив можливість мобілізуватися до війська, він був одним з перших охочих це зробити. «Мені залишалось відсидіти рік і пʼять місяців, не так багато. Я міг би залишитися в тюрмі й не йти на війну. Але я вмотивований. Не хочу, щоб інші люди проходили крізь це», ― каже він, маючи на увазі втрату сімʼї. Він сподівається пройти війну, почати життя з чистого аркуша й отримати шанс створити нову сімʼю, пише видання.

Це лише частина огляду. Резюме інших матеріалів іноземних медіа про російсько-українську війну доступні для всіх, хто підтримує нас на Patreon!