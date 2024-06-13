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Пʼять країн допоможуть Україні із системами Patriot, повідомив президент США Джо Байден на спільний з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

«Ми маємо підтримку пʼяти країн щодо надання систем Patriot. Також ми дали знати країнам, які очікують від нас поставок систем ППО, що їм треба почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні», — сказав президент США.

Зеленський зазначив, що Україна нагально потребує сім таких систем ППО.

«Ми обговорювали можливість отримати 5 із них, це правда, і партнери працюють над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України», — заявив Зеленський.