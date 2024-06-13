Уряд виділив для відновлення енергосистеми Харківщини додаткові 2,5 мільярда гривень

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Кабінет міністрів виділяє на потреби Харкова й області додаткові 2,5 мільярда гривень. Гроші підуть на відновлення енергосистеми регіону, встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень і газових генераторів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло і тепло», — заявив Шмигаль.

Окрім цього, прем’єр-міністр розповів, що на центральному рівні продовжуються активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи — доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад і бізнесу та спрощення підключення й експлуатації цього енергообладнання.