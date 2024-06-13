Reuters: США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Сполучені Штати дуже стурбовані тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости в повномасштабну війну.
Про це в коментарі Reuters заявив високопоставлений американський чиновник.
Він зазначив, що для цього регіону необхідні конкретні заходи безпеки, а припинення вогню в Газі недостатньо.
Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.
«Протягом восьми місяців, від самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час, щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону», — сказав чиновник.
При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня 2023 року в Лівані — це «нежиттєздатний варіант».
- Угруповання «Хезболла» десятки разів атакувало кордон з Ізраїлем після нападу ХАМАС і під час війни в секторі Гази.
- У середу, 12 червня, «Хезболла» випустила по Ізраїлю 160 ракет, пише The Times of Israel. Це найбільша кількість ракет, випущених Ліваном по Ізраїлю за один день від початку транскордонних бойових дій у жовтні минулого року.