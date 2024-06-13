Reuters: США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна

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Сполучені Штати дуже стурбовані тим, що бойові дії на ізраїльсько-ліванському кордоні можуть перерости в повномасштабну війну.

Про це в коментарі Reuters заявив високопоставлений американський чиновник.

Він зазначив, що для цього регіону необхідні конкретні заходи безпеки, а припинення вогню в Газі недостатньо.

Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

«Протягом восьми місяців, від самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час, щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону», — сказав чиновник.

При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня 2023 року в Лівані — це «нежиттєздатний варіант».