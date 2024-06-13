Українські прикордонники допомогли знайти картину, яку майже 20 років тому викрали в Нідерландах

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Прикордонники Житомирського загону допомогли знайти картину нідерландського художника Яна Лінсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя» (1629). У січні 2005 року її викрали з Вестфрісського музею в Нідерландах.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Українські прикордонники отримали інформацію, що громадянин України, який виїхав до Польщі, шукає покупців для цінної картини Лінсена. Покупців шукали й в Україні.

Знайдена картина Яна Линсена «Еліезер і Ребекка біля колодязя», датована 1629 роком. Пресслужба ДПСУ

Картину «Еліезер і Ребекка біля колодязя» майже 20 років шукав Інтерпол. Тоді разом з нею з Вестфрісського музею зникли ще 24 полотна, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти.

Зрештою прикордонники отримали докази, що чоловік хоче продати викрадену картину Лінсена. Разом з польськими колегами і представниками з Нідерландів вони вилучили картину, а українця, який хотів її продати, взяли під варту на три місяці в Польщі.