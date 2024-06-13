FT : Україна уклала контракт на імпорт скрапленого газу з США, щоб послабити енергетичний вплив Росії

Новини

Енергетичний холдинг ДТЕК уклав контракт із американською компанією Venture Global на імпорт скрапленого природного газу (СПГ). Обсяги імпорту поки що невідомі. Поставки мають розпочатися цьогоріч і тривати щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомила Financial Times.

СПГ постачатимуть із заводу Venture Global Plaquemines на узбережжі Мексиканської затоки штату Луїзіана до України та до багатьох портів Європи. Значну частину обсягу газу, передбачених угодою з Venture Global, можуть спрямувати до інших країн через D.Trading — дочірню компанію ДТЕК, яка є контрагентом угоди.

«Завдяки цій знаковій угоді ми допоможемо зміцнити безпеку газопостачання України, сприятимемо подальшому відновленню та економічному зростанню в регіоні, а також далі зміцнюватимемо європейську енергетичну безпеку», — заявив CEO Venture Global Майк Сабель.

Крім того, ДТЕК зобов’язався протягом 20 років закуповувати до 2 мільйонів тонн СПГ з майбутнього заводу Venture Global CP2.

Заступник директора з питань європейської енергетичної безпеки Атлантичної ради Ольга Хакова заявила, що ця угодна зі США може допомогти Україні «забити останній цвях у труну газового домінування Росії в країні та регіоні в цілому». Раніше Україна заявляла, що не продовжуватиме транзит російського газу через свою газотранспортну систему.

Як пише FT, угода з Venture Global є останнім кроком на шляху до досягнення великої мети адміністрації чинного президента США Джо Байдена — збільшити експорт енергоресурсів до Східної Європи і, таким чином, зменшити вплив Росії в регіоні після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Хоча Європа вже була найбільшим імпортером американського СПГ, Україна ніколи раніше не купувала його напряму. За словами аналітиків, ця угода збігається з посиленням атак Росії на газосховища та електроенергетичну інфраструктуру України, що підкреслює нагальну потребу в зміцненні та диверсифікації енергопостачання в країні.