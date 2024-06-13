Нацбанк знизив облікову ставку до 13%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України знизив облікову ставку до 13% — на половину відсоткового пункту. Нова ставка почне діяти з 14 червня.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Таке рішення правління Нацбанку ухвалило, враховуючи поточний баланс ризиків, стримані показники інфляції та поліпшення інфляційних очікувань.

НБУ пояснив, що чергове зниження облікової ставки захистить заощадження в гривні від інфляції та сприятиме пожвавленню кредитування, а це важливо для економіки.

У квітні інфляція залишалася незмінною, у травні незначно зросла до 3,3% у розрахунковому рахунку. Темпи зростання були нижчими, ніж очікував НБУ. Базова інфляція тановила 4,4%, відповідаючи прогнозу. Надалі очікується помірне пришвидшення інфляції.

Щоб зберегти контроль над інфляційними очікуваннями та втримати її в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п. НБУ й надалі захищатиме гривневі заощадження від знецінення, покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Забезпечити значні видатки з державного бюджету допоможуть міжнародна допомога та внутрішня мобілізація фінансів. У найближчі тижні Україна може отримати $2,2 мільярда, якщо це схвалить Рада директорів Міжнародного валютного фонду під час четвертого перегляду за програмою Механізму розширеного фінансування (EFF). А також €1,9 мільярда від ЄС.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка — один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше на руках — відповідно, люди більше витрачають.

А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює навпаки — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.