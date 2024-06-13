СБУ викрила колаборантку з Купʼянська — після деокупації влаштувалася вчителькою в Києві

Новини

Служба безпеки України підозрює в колабораціонізмі мешканку Купʼянська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільною вчителькою у Києві.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними слідства, жінка до початку повномасштабного вторгнення очолювала Центр професійного розвитку педагогічних працівників Купʼянської міськради, а під час окупації перейшла на бік Росії. Вона залишилася на своїй посаді і займалась розробкою кремлівських «методичок» для вчителів місцевих шкіл.

У методичках фігурантка вимагала від педагогів перейти на російські стандарти освіти, детально описувала російську фальсифіковану версію історії становлення української державності.

Також у брошурах йшлося, як правильно виправдовувати російське повномасштабне вторгнення та воєнні злочини росіян.

Жінка зустрічалася з так званим першим заступником міністра освіти підконтрольної проросійським бойовикам частини Луганської області. Цю подію висвітлювали прокремлівські медіа.

Як тільки Сили оборони України звільнили Купʼянськ, жінка переїхала до Києва, оформила статус внутрішньо переміщеної особи та влаштувалася вчителькою інформатики до однієї зі шкіл Дніпровського району.

СБУ перевіряє її можливу причетність до поширення російської пропаганди серед школярів у Києві.

Жінці загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.