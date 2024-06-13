Папа Римський закликав католицьких священників робити свої проповіді короткими, бо «люди засинають»

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Vatican News

Папа Римський Франциск закликав католицьких священників робити свої проповіді короткими — до восьми хвилин, щоб члени пастви не засинали.

Про це він сказав під час щотижневої аудієнції в середу на площі Святого Петра в Римі, передає Catholic News Agency.

Папа пояснив, що мета проповіді — «допомогти перенести Слово Боже з книги в життя».

«Але проповідь для цього має бути короткою: образ, думка, почуття. Проповідь не повинна тривати більше восьми хвилин, тому що потім люди втрачають увагу і засинають. Священники іноді багато говорять, і ви не розумієте, про що вони говорять», — сказав він.

Франциск не вперше наголошує на важливості коротких проповідей. У 2018 році Папа Римський закликав священників «промовляти стисло» і переконатися, що їхні проповіді тривають «не більше десяти хвилин».

Причому сам Папа Франциск часто перевищує цей ліміт у своїх проповідях. У Великий четвер перед цьогорічним католицьким Великоднем проповідь Папи тривала понад 20 хвилин.

Проповідь у римо-католицькій службі зазвичай слідує за читанням Біблії та використовується для закріплення вчення.