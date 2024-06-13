Звільнені працівники SpaceX подали до суду на гендиректора Ілона Маска за сексуальні домагання і дискримінацію ЛГБТК+

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Звільнені співробітники аерокосмічної компанії SpaceX подали позов до суду американського штату Каліфорнія проти гендиректора і мільярдера Ілона Маска за сексуальні домагання, сексизм і упереджене ставлення до представників ЛГБТК+ на робочому місці.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив вороже робоче середовище, встановлюючи на робочому місці огидні сексуальні фотографії, меми та коментарі, що принижують жінок та/або ЛГБТК+ спільноту», — заявили у позові вісім колишніх співробітників, які також порушили кримінальну справу проти цілої компанії.

Позивачі стверджують, що деяких з них потім цькували й інші колеги, які «наслідували образливі коментарі Маска» у Х (Twitter) і «підтримували надзвичайно дискомфортну ворожу робочу атмосферу».

Після того, як Маск публічно висміяв звинувачення проти нього, працівники у 2022 році написали відкритого листа, де висловили занепокоєння щодо його поведінки та культури компанії, і стверджували, що їх звільнили у відповідь на скарги.

Вони заявили, що мають підстави вважати, що Маск самостійно вирішив звільнити їх, щоб помститися за те, що працівники підняли питання ворожого робочого середовища у SpaceX. Коли співробітник відділу кадрів запропонував провести спершу розслідування, Маск відповів: «Мені байдуже — звільняй їх», — йдеться у скарзі.

Водночас SpaceX заявила, що працівників звільнили за порушення політики компанії, а Маск до цього нібито непричетний.

Напередодні The Wall Street Journal опублікував матеріал про домагання Маска до співробітників своїх компаній. Видання пише, що від згоди на інтимний звʼязок із Маском могла залежати карʼєра співробітниць.

Одній зі стажерок Маск дошкуляв повідомленнями з вимогою прийти до нього додому. Ще одній співробітниці SpaceX він запропонував подарувати коня в обмін на секс, а від третьої домагався, щоб вона народила йому дітей.

Подібне відбувалося довгі роки. Більшість жінок після домагань Маска звільнялись. Колишні керівники та співробітники SpaceX кажуть, що на Маска не поширюються корпоративні стандарти етики, що породило культуру сексизму і домагань. Для Маска культивується образ безкарного харизматичного лідера і генія.