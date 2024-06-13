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Україна отримає понад $1 мільярд на підтримку енергосектора від партнерів G7+.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Ця сума включає нові грантові внески до Фонду підтримки енергетики України, нове фінансування від США для підтримки енергетичного сектора, додаткове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку та додатковий грант від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Українські партнери визначили, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру з березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужності енергогенерації.

Зустріч представників України та партнерів G7+ відбулася під час Міжнародної конференції з відновлення України 2024 у Берліні. Там засідала Координаційна група G7+ з надання допомоги енергосектору України, участь у якій взяли представники 25 країн, установ та організацій.