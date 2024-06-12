Картину Івана Марчука продали на аукціоні за рекордну для України суму

Новини

На київському аукціоні Goldens картину Івана Марчука продали за рекордну для України суму. За пейзаж «Зійшов місяць на Дніпром» новий власник заплатив $250 тисяч.

Про це повідомила пресслужба аукціону.

Загальна сума з комісією й авторським збором становить $300 тисяч. Це новий рекорд із продажів творів Івана Марчука на українських та світових аукціонах. Ця сума також стала рекордною для всіх сучасних українських митців загалом на світових аукціонах.

Полотно розміром 70 на 100 сантиметрів було створене в 1980 році та зберігалося у приватній колекції. На ньому зображений нічний краєвид українського села.

Другий рекорд — у скульптурної композиції Ольги Рапай «Арлекін а П’єро», її ціна досягла $35 тисяч. Ця сума перевищила не лише всі попередні продажі робіт скульпторки, але й української кераміки загалом.

Торги також велися за роботи Абрама Маневича, Ісаака Пайлеса, Андрія Коцки, Миколи Глущенка, Олексія Шовкуненка, Ірини Беклемішевої, Ференца Семана, Романа Сельського, Ладо Гудіашвілі, Опанаса Заливахи, Миколи Максименка.