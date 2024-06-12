Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку, де домінує Росія

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MEHR News Agency

Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує Росія.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Премʼєр-міністр Вірмені Нікол Пашинян заявив про це під час виступу в парламенті, відповідаючи на репліку опозиційного депутата. Той спитав, чому Вірменія критикує ОДКБ і не виходить. Пашинян відповів: «Вийдемо. Ми вирішимо, коли».

Пашинян додав, що після виходу країна до організації не повертатиметься.

До цього Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія готова протягом місяця підписати мирний договір з Азербайджаном. «Так, ми оголосили, що готові підписати мирну угоду протягом місяця. Це означає, що, за нашою оцінкою, текст мирної угоди на даний момент цілком дозрів, її можна привести в остаточний вигляд і підписати», — сказав він.