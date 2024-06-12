Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку, де домінує Росія
- Автор:
- Костя Андрейковець
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MEHR News Agency
Вірменія вийде з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує Росія.
Про це пише «Ехо Кавказу».
Премʼєр-міністр Вірмені Нікол Пашинян заявив про це під час виступу в парламенті, відповідаючи на репліку опозиційного депутата. Той спитав, чому Вірменія критикує ОДКБ і не виходить. Пашинян відповів: «Вийдемо. Ми вирішимо, коли».
Пашинян додав, що після виходу країна до організації не повертатиметься.
До цього Пашинян заявив у парламенті, що Вірменія готова протягом місяця підписати мирний договір з Азербайджаном. «Так, ми оголосили, що готові підписати мирну угоду протягом місяця. Це означає, що, за нашою оцінкою, текст мирної угоди на даний момент цілком дозрів, її можна привести в остаточний вигляд і підписати», — сказав він.
- Раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території.
- Окрім Вірменії, в ОДКБ входять Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Вірменія взяла курс на віддалення від росії. Усе це відбувається на тлі погіршення відносин і погроз з боку РФ. Єреван у лютому 2024 року заморозив свою участь в ОДКБ, а на початку березня почав вимагати від Росії вивести своїх військових зі столичного аеропорту «Звартноц». Країна перестала платити внески в ОДКБ.
- У березні 2024 року стало відомо, що Вірменія розглядає подачу заявки на членство в Євросоюзі. Країна має проєвропейські прагнення, тому їй важливо розширювати коло партнерів і союзників.