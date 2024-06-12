Медіа: Грузія і Росія працюють над відновленням дипвідносин, які розірвали після війни 2008 року

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Getty Images / «Бабель»

Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» повідомив, що Грузія і Росія, можливо, працюють над відновленням дипломатичних відносин між країнами.

Телеканал послався на поінформоване джерело. Також цю інформацію підтверджує Telegram-канал BRIEF.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції. BRIEF про плани відкрити у Тбілісі посольство РФ повідомили й в посольстві Швейцарії.

«Ехо Кавказу» пише, що на необхідності відновлення дивідносин між країнами активно наполягають як проросійські політики у Грузії, так і представники грузинської діаспори, які мають близькі стосунки з Кремлем.

У правлячій партії «Грузинська мрія» інформацію про можливе відновлення дипвідносин не підтверджують. Партія влади раніше не раз говорила, що відновлення дипвідносин можливе лише після деокупації грузинських територій — Абхазії та Південної Осетії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що інформація про відновлення дипломатичних відносин — це «фейк» опозиційних ресурсів Грузії.