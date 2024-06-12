Орбан пообіцяв не блокувати рішення НАТО щодо України. Однак підтримувати їх Угорщина теж не буде

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не буде блокувати рішення НАТО щодо України, навіть якщо вони з ними не згодні.

Про це він сказав на пресконференції за результатами зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише 24.hu.

«Ми чітко дали зрозуміти, що не бажаємо блокувати рішення в НАТО, які відрізняються від нашого розуміння ситуації. Ми зосередилися на тому, що будь-які дії за межами території НАТО, згідно з правилами НАТО, можуть бути лише добровільними», — зазначив він.

Столтенберг розповів, що очікує на липневому саміті у Вашингтоні домовленості щодо того, що Альянс візьме на себе провідну роль у безпековій допомозі та координації, а також фінансові зобовʼязання щодо України.

«Це забезпечить передбачуваність для України. Віктор Орбан дав зрозуміти, що Угорщина не бажає брати участь у цих зусиллях, і я це приймаю», — додав генсек.