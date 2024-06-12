Politico: У ЄС майже вирішили, хто обійме керівні посади. Зовнішньополітичне відомство може очолити естонська премʼєрка Каллас

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У ЄС вже фактично дійшли консенсусу щодо людей, які обіймуть керівні посади у блоці.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед європейських політиків та дипломатів.

За даними видання, Урсула фон дер Ляєн залишиться на другий термін на посаді президентки Єврокомісії, а Роберта Мецола і надалі буде очільницею Європарламенту.

На посаду президента Євроради, де зараз головує Шарль Мішель, розглядають колишнього премʼєр-міністра Португалії Антоніу Кошту. Однак рішення ще не остаточне — на заваді може стати те, що Кошта є фігурантом у справі про зловживання впливом, хоча йому і не виснули звинувачень.

Водночас у багатьох країнах ЄС не бачать справу проти Кошти перешкодою для його призначення. У нього хороші робочі стосунки з Урсулою фон дер Ляєн, і його загалом люблять європейські лідери.

Посада глави зовнішньополітичного відомства ЄС, яку обіймає Жозеп Боррель, наразі є найменш визначеною. Людиною, яка має багато шансів обійняти посаду, джерела називають голову естонського уряду Каю Каллас.

Напередодні виборів до Європарламенту деякі країни ЄС скептично поставилися до її твердої антикремлівської позиції. Деякі західні лідери побоювалися, що Каллас може зосередитися лише на Росії та не приділятиме достатньо уваги іншим регіонам, особливо Близькому Сходу та Африці. Politico додає, що ця опозиція відтоді згасла, оскільки естонська політикиня «ідеально вписався б» із географічного, політичного та дипломатичного поглядів.

Джерела Politico підкреслили, що поки призначення на керівні посади не затверджені. Обговорення має відбутися під час неформальної вечері для лідерів блоку 17 червня. А офіційні призначення відбудуться не раніше зустрічі лідерів 27—28 червня.