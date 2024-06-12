Європейські банки виділять понад €600 мільйонів на відновлення України

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Україна отримає більш ніж €600 мільйонів від європейських банків для підтримки економіки та відновлення інфраструктури. Угоди підписали на Конференції з відновлення України в Берліні.

Про це пише Politico.

Європейський Союз надасть €517 мільйонів фінансування через програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші спрямують на інфраструктуру та енергетичний сектор.

Угоди свідчать, що ЄС забезпечує фінансові гарантії для програм ЄБРР в Україні: €140 мільйонів на фінансову інтеграцію, €37 мільйонів на програму конкурентоспроможності та інклюзії малого й середнього бізнесу, €7,5 мільйона на гарантійну програму Hi-Bar, яка підтримує енергетичний сектор. Решта грошей — на розвиток муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості.

Європейський банк реконструкції та розвитку підписав угоди з Харковом, Києвом і Кривим Рогом про фінансування на загальну суму €87 мільйонів.

«Усі позики, які отримають українські міста, мають забезпечити безперебійний доступ до життєво важливих інфраструктурних послуг і помʼʼякшити наслідки війни, включаючи нещодавні атаки на муніципальну тепло- та енергетичну інфраструктуру», — пояснили в банку.

Україна також отримала €100 мільйонів кредиту від Банку розвитку Ради Європи в межах проєкту компенсації за зруйноване війною житло. За ці кошти нове житло мають отримати близько 2 тисяч родин.

За даними уряду, в Україні через війну житловий сектор продовжує залишатися одним із найбільш постраждалих — понад 10% загального житлового фонду пошкоджено або зруйновано, що впливає на життя близько двох мільйонів домогосподарств.