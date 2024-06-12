У Німеччині афганець напав на українку з ножем. Жінка важко поранена

Новини

У німецькому Франкфурті 19-річний афганець напав з ножем на 41-річну українку. Жінка отримала важкі поранення.

Про це пишуть поліція Франкфурту та видання Bild.

Напад стався близько 13:55 10 червня. Жінка сиділа на лавці в парку на березі річки Майн, коли підозрюваний непомітно підійшов до неї ззаду, схопив її за плече і раптово завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию.

Жінці на короткий час вдалося вирватися з рук нападника і відбігти на кілька метрів. Коли вона спіткнулася і впала на землю, підозрюваний наздогнав її й знову кілька разів ударив ножем.

Крики жінки привернули увагу перехожих, а тим часом підозрюваний втік. Перехожі надали їй першу медичну допомогу і викликали поліцію та швидку.

Поліція залучила гелікоптер для пошуків нападника. Його виявили на вулиці Оскар-фон-Міллер-штрассе — чоловік ховався в кущах. Афганця затримали й конфіскували ніж. Наразі він перебуває під вартою.

Поліція не називає національності постраждалої, але Bild пише, що це була українка. Видання також назвало імʼя нападника — Мохаммад Заман А. Журналісти пишуть, що раніше він ніколи не потрапляв у поле зору правоохоронців.