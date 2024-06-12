Сили ППО збили ракету «Кинджал» і ще 28 повітряних цілей

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Пресслужба Національної гвардії

Уночі 12 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосовуючи також ударні дрони. Загалом вони запустили 30 повітряних цілей — Силам ППО вдалося збили 29 з них.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські військові запустили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області, одну балістичну ракету «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області, а 24 ударні безпілотники Shahed з Єйська.

Щоб відбити повітряний напад залучали ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Ось що вдалося знищити:

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА Shahed.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

У Київській міській військовій адміністрації зазначали, що над Києвом збили всі повітряні цілі. Столицю ворог атакував безпілотниками й ракетами, зокрема балістичними.