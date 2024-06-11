Єврокомісія створить фонд власного капіталу для допомоги Україні

Новини

German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Європейська комісія планує створити фонд власного капіталу, з якого надаватимуть допомогу Україні.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях заходу Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

Шольц розповів, що вже зараз Німеччина разом із європейськими партнерами визначають вирішальні орієнтири та найважливіші передумови для вдалого відновлення України.

У рамках цього завдання Німеччина розширює економічні відносини з Україною і залучає підтримку з боку всіх державних і приватних сил.

«Відновлення країни потребуватиме великих інвестицій, і це неможливо без приватного капіталу. Ми говоримо про відновлення країни — майбутнього члена ЄС. Україна має величезний потенціал у сфері відновлюваних джерел енергії та водню, а також таких перспективних секторів, як цифровізація та ІТ, охорона здоровʼя та фарміндустрія», — зауважив він.

Шольц зазначив, що Німеччина разом з європейськими партнерами підтримують фонд розвитку економіки і прагнуть його розширювати. Це передбачає надання допомоги передусім малим і середнім підприємствам.

Крім того, Шольц наголосив, що наразі Україні потрібні можливості для покращення доступу українського бізнесу до європейського капіталу.

«Тому я хочу похвалитися, що Європейська комісія щойно оголосила про створення фонду власного капіталу, який мобілізуватиме важливі засоби для України», — повідомив канцлер.