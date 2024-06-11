Загинула військова та активістка Шура Рязанцева

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У віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка, колишня художниця по костюмах і стилістка на телебаченні та в кіно Шура Рязанцева з позивним «Ялта». Обставини її смерті невідомі.

Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

Шура Рязанцева народилася у Криму. Під час Революції гідності вона рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції».

Згодом, після анексії Криму у 2014 році, Шура намагалася пробратися на півострів, проте на контрольно-пропускному пункті потрапила в полон до росіян, де пробула пʼять днів.

До початку повномасштабного вторгнення вона працювала стилісткою та художницею з костюмів, зокрема для телеканалів «Інтер» та «Україна», «Студії Квартал 95», шоу «Орел і Решка», а також для українських зірок, як-от Тіна Кароль, гурти O’Torvald, Kozak System і «Бумбокс».

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Шура долучилася до лав Територіальної оборони. В інтервʼю виданню «Цензор.НЕТ» вона розповіла, що «мріє заїхати у рідний Крим на танку».

Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років. Того ж дня вона повідомила, що нещодавно приєдналася до нового військового підрозділу у складі Десантно-штурмових військ України.