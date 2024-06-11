Україна підписала з Банком розвитку Ради Європи кредитну угоду на €100 млн щодо компенсації за зруйноване житло

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Didier Weemaels / Unsplash

Україна підписала з Банком розвитку Ради Європи кредитну угоду щодо компенсації за зруйноване житло. Сторони остаточно уклали кредитну угоду на €100 мільйонів за проєктом «HOME: Компенсація за зруйноване житлове майно».

Про це повідомляє урядовий портал.

Втілювати проєкт буде Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Гроші підуть на компенсацію за зруйноване через війну житло. Пріоритетною буде підтримка найбільш вразливих громадян, у тому числі учасників бойових дій, людей з інвалідністю та багатодітних сімей. Очікується, що за вказані кошти нове житло отримають понад 2 тисячі сімей.

«За результатом підписаної сьогодні угоди понад дві тисячі сімей, житло яких було зруйноване, матимуть змогу отримати компенсацію та відновити своє житло. Саме рік тому запрацював механізм компенсації, й саме рік тому Україна стала членом Банку. І ось вже зараз ми маємо перший багатообіцяючий проєкт. Упевнена, що він стане початком нашої довгострокової продуктивної співпраці», — заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.