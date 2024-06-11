Bloomberg: Європа хоче закачувати газ з Азербайджану через газопровід «Росія — Україна»

Новини

Getty Images

Європа розмірковує, як зберегти потік газу до Європи через трубопровід «Росія — Україна». Кілька країн ЄС досі отримують російський газ через нього, однак цей транзитний механізм припинить діяти наприкінці року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Один з варіантів, що обговорюють, такий: європейські компанії купуватимуть і закачуватимуть газ з Азербайджану в російські трубопроводи, що прямують до Європи через Україну.

Ця ідея вважається життєздатною, бо проти неї не виступатиме Україна — їй важливо отримувати доходи від транзиту. До того ж газопроводи, які стоять без роботи, можуть стати цілями російських окупантів або прийти в занедбаний стан (повернення до робочого коштуватиме дорого).

«По-перше, Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту і зберігання газу, яку слід використовувати, й Україна схильна використовувати цю інфраструктуру, оскільки вона дає багато переваг», — наголосив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

І додав, що будь-який план, який передбачає співпрацю з російським ПАТ «Газпром», неможливий, тоді як у транспортуванні газу з Азербайджану «є майбутнє».

План використання азербайджанського газу теоретично принесе користь Росії, якщо він передбачатиме обмін, який дозволить Москві відправляти свій газ в інше місце. Росії складно шукати нових клієнтів для палива, адже її інфраструктура налаштована на поставки в Європу, а з Китаєм триває тяжка дискусія про угоду.

Однак такий обмін, якщо й буде, стане тимчасовим рішенням, тому що Азербайджан поки що не має резервного видобутку газу і вже використовує свою трубопровідну систему до Європи на повну потужність. Баку хоче збільшити експорт до Європи, однак для цього треба модернізувати інфраструктуру та підписати нові довгострокові контракти.

Наразі всі переговори перебувають на ранній стадії, рішення зʼявиться ближче до кінця 2024 року, коли початок європейської зими тиснутиме на посадовців.

Від угоди може виграти Словаччина. Премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо говорив про таку можливість минулого місяця після поїздки в Азербайджан, не повідомляючи деталей.

«Тепер це залежить від переговорів між такими компаніями, як російський «Газпром», азербайджанськими, українськими компаніями та іншими, щоб узгодити економічні та цінові умови. Якщо вони це зроблять, Словаччина могла б імпортувати газ з Азербайджану, при цьому частина його залишалася б у Словаччині, а частина проходила б в інші країни», — говорив він після поїздки.

Досі Росія постачає приблизно 15 мільярдів кубічних метрів газу на рік до Європи через Україну. Найбільшими споживачами російського газу залишаються Словаччина й Австрія.