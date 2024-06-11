Літак із віцепрезидентом Малаві зник безвісти. На борту було ще девʼять людей

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Літак із віцепрезидентом Малаві Саулосом Чілімою і ще девʼятьма людьми зник безвісти. Триває пошукова операція.

Про це повідомили в Офісі президента Малаві, передає BBC.

Літак Сил оборони Малаві зник з радарів після того, як вилетів зі столиці Лілонгве вранці 10 червня.

За словами президента Лазаруса Чаквера, малавійські військові ведуть пошуки, операція триватиме доти, доки не знайдеться літак.

«Я знаю, що ми всі налякані та стурбовані, я теж стурбований. Але хочу запевнити вас, що я не шкодую жодних доступних ресурсів, щоб знайти цей літак, й усіма фібрами душі надіюся, що ми знайдемо тих, хто вижив», — сказав Чаквера.

Його уряд звернувся по допомогу до сусідніх країн на півдні Африки, а також працював із посадовцями зі Сполучених Штатів, Британії, Норвегії та Ізраїлю, які могли б запропонувати технологічну підтримку.

Причина зникнення літака поки що невідома. Найімовірніше, літак не зміг приземлитися через погану видимість.

До політичної карʼєри віцепрезидента Саулос Чіліма обіймав керівні посади в транснаціональних компаніях, таких як Unilever і Coca Cola. Наприкінці 2022 року його заарештувало Антикорупційне бюро країни за звинуваченнями в отриманні відкатів від бізнесмена в обмін на держпідряди. Чіліма заперечував будь-які правопорушення, у травні 2023 року влада Малаві припинила справу та зняла з нього всі звинувачення.