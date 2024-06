Через війну в Україні істотно виріс ринок енергетичних напоїв. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 червня

Новини

«Бабель»

«Ці бляшанки можна побачити всюди. Запхані в жилети для боєприпасів. Впереміш із кулями в наплічниках. У багажниках автівок. Або ж, уже зімʼяті й порожні, в окопах біля мертвих росіян». Це фрагмент статті The New York Times, присвяченої продукту, такому популярному серед українських військових, що він став для них своєрідною валютою. Мова про енергетики ― напої з кофеїном, таурином чи екстрактом тропічного фрукта гуарана, які нібито допомагають тримати свідомість зосередженою, а тіло ― в тонусі. Попри загалом невтішну ситуацію в економіці, ринок енергетичних напоїв в Україні від початку повномасштабного вторгнення виріс на 50%, пише видання. Зʼявилися нові бренди ― наприклад, у статті згадується бренд енергетиків «Воля», запущений одним з найбільших виробників бутильованої питної води в регіоні. Виробнича лінія розрахована на випуск 16 тисяч бляшанок «Волі» щогодини. І попит покриває ці обсяги ― як і продукцію брендів Non Stop, Pit Bull, Monster, Hell, Red Bull і ще багатьох давно відомих або нових торгових марок енергетиків, які тепер часто використовують патріотичні символи й камуфляжні кольори.

Цивільні українці тепер також пʼють більше енергетиків, пише видання. Одна стандартна бляшанка такого напою містить стільки ж кофеїну, що й чашка кави. Однак щоб заварити каву, треба окріп, тобто електрика чи газ, а також час. В умовах блекаутів і стресу це доступно не завжди, а от енергетик треба тільки відкрити. На фронті ж це часом взагалі єдиний спосіб швидко втамувати спрагу й отримати заряд енергії. «Прокидаючись вранці, я випиваю енергетик. Вирушаючи в патруль ― випиваю [ще бляшанку]. Перед тим, як іти в атаку ― ще енергетик, ― пояснює виданню український розвідник на позивний «Псих». ― Коли тобі доводиться йти три, чотири чи сім кілометрів із 40 кілограмами спорядження, ти вкритий потом і не те щоб особливо їв чи спав кілька днів. Якщо ти не пʼєш цю штуку ― де ти візьмеш енергію для фінального ривка?»

У крамницях прифронтових регіонів енергетики продають паками ― видання публікує фото, де обабіч проходу до кіоска зведено «стіни» з упаковок Non Stop і Burn. Втім, активне споживання енергетиків може негативно впливати на організм. Видання наводить дані дослідження 2018 року, де такі напої називають однією з причин розвитку депресії, тривожності, агресивної поведінки та, як не дивно, хронічної втоми серед американських солдатів. Інший український солдат на позивний «Бача» згадує одного зі своїх старших побратимів, що мав звичку випивати по 10 бляшанок енергетиків на день. Він мав проблеми із серцем і минулої зими помер ― чоловіка знайшли на підлозі в туалеті, в руці він тримав енергетик. Втім, більшість його побратимів на ймовірні негативні наслідки від кофеїну та інших тонізуючих складників таких напоїв зараз не зважають.

