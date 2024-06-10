Фінляндія підозрює російський літак у порушенні повітряного простору — уперше з моменту вступу країни до НАТО

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Reuters

Фінляндія підозрює, що російський військовий літак зранку 10 червня порушив повітряний простір країни в східній частині Фінської затоки біля міста Ловійса.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Попередньо, російський літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин і пролетів на глибину 2,5 кілометра від кордону. Міністр оборони країни Анттії Хааканен заявив, що відомство «серйозно ставиться до цього порушення» і почало розслідування.

Востаннє російські літаки порушували повітряний простір Фінляндії в серпні 2022 року, тобто ще до вступу Фінляндії в НАТО. Тоді два російських винищувачі залетіли у фінський повітряний простір у Фінській затоці.

Міноборони Росії 10 червня писало, що російські літаки дальньої авіації виконали планові польоти в повітряному просторі над «нейтральними водами Балтійського, Баренцового і Норвезького морів». У польотах задіяли стратегічні ракетоносії Ту-95мс і дальні бомбардувальники Ту-22м3. У Росії уточнили, що на окремих етапах маршруту російські літаки супроводжували «винищувачі іноземних держав».