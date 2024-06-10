Росіяни скинули на Харків керовані авіабомби. Є постраждалі

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Getty Images / «Бабель»

Близько 17:35 10 червня російські військові вдарили по Харкову — попередньо, скинули три керовані авіабомби. Зараз відомо про щонайменше шістьох постраждалих.

Про це пишуть мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова писав, що приліт зафіксували на околиці міста в районі житлової забудови. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там спалахнула пожежа.

На місці ще одного прильоту в Київському районі Харкова сильно пошкоджені щонайменше два приватних будинки. Під завалами одного з них можуть бути люди. На місцях ударів працюють усі відповідні служби.

О 18:52 Терехов повідомив, що від удару в Харкові постраждали семеро людей. Одну людину прямо зараз рятівники витягають з-під завалів приватного будинку. Синєгубов писав, що це 75-річний чоловік.

О 19:36 Синєгубов написав, що в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали вісім людей — 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку, щоб знешкодити його.