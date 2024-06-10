Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про допомогу громадянам України у звʼязку зі збройним конфліктом на її території.

Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі, передає польське видання РАР.

Згідно з документом українські біженці зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Закон привʼязує виплату допомоги на виховання дітей і «Добрий старт» до обовʼязкового шкільного навчання. Тобто виплати отримуватимуть ті, хто живе в Польщі з дитиною, яка навчається в польських закладах дошкільної освіти чи в школі.

Поправка також визначає максимальний термін, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови — 36 місяців. Рішення стосуватиметься учнів, які почали навчання у 2022/2023 та 2023/2024 роках. Також з 1 липня фінансування проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою.

Крім того, закон передбачає, що для отримання номера PESEL українець зобов’язаний предʼявити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба подавати негайно після прибуття до Польщі.

Що таке тимчасовий захист

Тимчасовий механізм захисту для українців, які шукали прихистку від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року — за кілька днів після великого вторгнення росії в Україну. У Польщі ухвалили закон «Про допомогу громадянам України» 12 березня 2022 року.

Наразі Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Водночас у разі потреби блок готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців і після березня 2025 року.

Тимчасовий захист українців у ЄС, зокрема в Польщі, дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.