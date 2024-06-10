Телескоп «Хаббл» показав кулясте зоряне скупчення — свідка еволюції галактик

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» показав кулясте зоряне скупчення NGC 2005. Воно розташовано приблизно за 750 світлових років від серця Великої Магелланової Хмари — найбільшої і найяскравішої з галактик-супутників Чумацького Шляху.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Кулясті зоряні скупчення — це щільні скупчення, що можуть складатися з десятків тисяч або навіть мільйонів зірок. Вони тісно повʼязані гравітацією, а тому дуже стабільні. Саме стабільність сприяє довголіттю кулястих скупчень — їм може бути мільярди років, тому вони часто складаються з дуже старих зірок.

Таким чином, вивчення кулястих скупчень у космосі схоже на вивчення скамʼянілостей на Землі. Якщо скамʼянілості дають уявлення про характеристики давніх рослин і тварин, то кулясті скупчення проливають світло на характеристики давніх зірок.

Сучасні вчені вважають, що галактики еволюціонують, зливаючись між собою. Тобто, за гіпотезою, відносно великі галактики, які ми спостерігаємо в сучасному Всесвіті, утворилися в результаті злиття менших галактик. Оскільки кулясті скупчення стабільні й складаються з давніх зірок, вони чудовий матеріал для перевірки цієї гіпотези.

ESA / Hubble / NASA

Існування NGC 2005 дає докази на підтримку цієї теорії. Зорі в цьому кулястому скупченні мають хімічний склад, відмінний від зоряного складу Великої Магелланової Хмари, що розташована навколо нього. А це означає, що колись Велика Магелланова Хмара злилася з іншою галактикою, яка давно розсіялася, — однак скупчення NGC 2005 було цьому свідком.