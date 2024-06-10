Розслідування: українські дельфінарії «Немо» мають філії в Росії та окупованому Криму

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Аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals виявили, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».

Перший дельфінарій «Немо» відкрили в Одесі в 2005 році за підтримки севастопольського приватного підприємства «Біологічна станція». Далі українська компанія «Нерум» орендувала дельфінарій з тваринами, а згодом привласнила його разом із будівлею та земельною ділянкою. Відтоді «Немо» належать «Неруму» — аналітики стверджують, що саме через цю компанію простежується звʼязок української мережі дельфінаріїв з російськими філіями.

Власники «Неруму» — Раїса Кісловська, Михайло і Вʼячеслав Кучуки, подружжя Сергія і Наталі Келюшків, Дмитро Уривський — ймовірно, є засновниками російської компанії «Экологический центр». Компанія працює в Анапі та сплачує податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — це 500 тисяч рублів (понад $5,5 тисячі).

Схема зв’язків «Немо» на основі даних від Molfar. Molfar

За даними аналітиків Molfar, «Немо» мають філії-дельфінарії в російських містах Анапі, Джубзі, Вітязєві, станиці Голубицькій та Нижньому Новгороді. Вони, імовірно, співпрацюють з українським «Немо» через вже згаданий «Экологический центр» та компанію «Чудное море». З цією компанією тісно повʼязаний колишній депутат законодавчих зборів Краснодарського краю від партії «Единая Россия» Сергій Зірінов — саме його довірена особа станом на лютий 2024 року зазначена серед засновників компанії «Чудное море».

В окупованому Криму, конкретно в Алушті та Феодосії, також працюють дельфінарії «Немо», ймовірно, через товариство з обмеженою відповідальністю «Дельфинарий «Немо». Його засновниками є згадана компанія «Нерум» з Одеси й Тетяна Рябчікова. Розслідувачі припускають, що компанії «Немо», «Чудное море» та «Экологический центр» зберігали звʼязки й після вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

У період з 2016 по 2019 рік на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт кримського дельфінарію, що на лютий 2024 працює, але всі згадки про приналежність до мережі «Немо» з нього видалені.

У білоруському Мінську дельфінарій «Немо» теж працює під юридичною особою «Дельфинарий-Немо». Разом з тим дельфінарії у Мінську, в Алушті та Феодосії мають однакові лого та дизайн сайтів. До того ж «Немо» в Одесі, Мінську та в Алмати (Казахстан) пропонують однакові подарункові сертифікати, на яких розміщені контакти одеського «Немо».

Molfar

Через ці дві юрособи — «Чудное море» та «Экологический центр» — працював також дельфінарій у Вітязєві, що теж у Краснодарському краї. Імовірно, станом на лютий 2024 року він не функціонує, адже офіційний сайт не оновлюється, а у футері вказаний 2015 рік. Логотип на сайті залишився ідентичним українському лого мережі «Немо». Сервіс купівлі квитків не працює, натомість має посилання на сайти дельфінарію в Анапі та інших російських філій — тобто дельфінарій входить або принаймні входив до цієї мережі. Але пізніше, з 2016 по 2019 рік, на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт саме російського дельфінарію.