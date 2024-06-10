На Хмельниччині священник УПЦ МП отримав 5 років тюрми за смертельну аварію напідпитку

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Камʼянець-Подільський міськрайонний суд засудив священника Української православної церкви Московського патріархату до пʼяти років тюрми за смертельну ДТП напідпитку.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Аварія сталася 26 грудня 2023 року поблизу села Мушкутинці неподалік Камʼянця-Подільського. У суді довели, що 49-річний священник УПЦ МП керував автомобілем BMW X5 напідпитку. Він виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в авто ВАЗ 21110. Наступного дня 46-річний водій ВАЗ помер у лікарні від отриманих травм.

Священника УПЦ МП визнали винним у порушенні правил дорожнього руху напідпитку, через що загинула людина. Він отримав 5 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.