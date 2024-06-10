Мустафа Найєм заявив, що йде з посади голови Агентства відновлення інфраструктури України

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Марків Михайло / УНІАН

Мустафа Найєм повідомив, що залишає посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

За його словами, він сам вирішив звільнитися через «системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження».

Також Найєм опублікував фото своєї заяви про звільнення.

Telegram / Мустафа Найєм

«Сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах. Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обовʼязки доти, поки уряд не ухвалить рішення про моє звільнення і я не передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів. Наразі вся наша команда та Служби відновлення у регіонах продовжують працювати у штатному режимі», — пише Найєм.

Він стверджує, що з листопада минулого року команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом і створенням штучних перешкод.

За його словами Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Він додав, що усвідомлює обмеженість ресурсів і важливість військових витрат, однак «скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче вплине передусім на стан доріг оборонного значення і, як наслідок, на всю військову логістику». За його словами, якщо це не зміниться, наступного сезону на Україну чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.

«Нас почали «кошмарити» бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі», — каже Найєм.

За його словами, просто зараз уряд уже третій місяць не погоджує виплату майже €150 мільйонів, які держава запозичила у Європейського інвестиційного банку для критично важливих проєктів, зокрема, водогону та захисту енергетики.

«Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв. Невчасна оплата роботи підрядників підриває довіру до держави; затримка з фінансуванням — сповільнює, а у деяких напрямках — повністю зупинила будівельні роботи, а це — втрата довіри і ринку, і місцевої влади, і громадян. Але головне, що усе це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів», — каже Найєм.

Крім того, він заявив, що з початку року Агентству суттєво скоротили заробітні плати — левовій частині працівників зарплату урізали до 68%.

«Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат — старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз — 14», — каже він.

Через це, за його словами, з початку року Агентство вже втратило 25% колективу, про що він неодноразово писав листи премʼєр-міністру України, в Службу безпеки України, Національне агентство з запобігання корупції та в Міністерство фінансів, і про що неодноразово говорили посли G7 на зустрічах з головою уряду.

«Вважаю, що це робили умисно, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів «з нуля», просто не залишилося фахових і вмотивованих людей, а саме Агентство визнали неефективним і непотрібним», — заявив Найєм.

За його словами, попри всі перепони, за весь час великої війни Агентство не «провалило» і не зупинило жодного проєкту, військового вантажу чи евакуаційного маршруту. Він зазначив, що на сьогодні Агентство одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків з відновлення по всій країні.

Після деокупації постраждалих регіонів Агентство відновило майже 1,3 тисячі кілометрів автошляхів та рух 330 мостами. Також Агентство відремонтувало 29 найбільших пунктів пропуску на західному кордоні та розпочало проєктні роботи з реконструкції та будівництва двох нових пунктів. А після того як росіяни підірвали греблі Каховської ГЕС, Агентство збудувало 155 кілометрів магістрального водогону у Дніпропетровській області, який забезпечить питною водою 1,5 мільйона людей.

Одним із найбільших проєктів Агентства, за його словами, є спорудження захисних конструкцій від дронів і ракет на 22 розподільчих підстанціях «Укренерго» та захист 103 обʼєктів енергетики від осколкових уражень, яке Агентству доручили рішенням Ставки Верховного головнокомандувача. Саме завдяки тому, що всі роботи щодо захисту від дронів і осколків виконали, енергетикам після останніх обстрілів вдалося у найкоротші терміни відновити постачання електроенергії у Харківській, Одеській та Миколаївській областях, каже він.

Раніше Найєм розповів Bloomberg, що премʼєр України Денис Шмигаль «без пояснення причини» відхилив його прохання про участь у міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference, яка має мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України.

За словами Найєма, він планував взяти участь у панельних дискусіях, а також у зустрічі, організованій PricewaterhouseCoopers LLP з більш ніж 100 німецькими компаніями, щоб обговорити перспективи, виклики та прозорість відбудови України.

Редакції низки ЗМІ отримали документ, що підтверджує відмову премʼєр-міністра голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.