Cильний град відбив ніс літака Austrian Airlines на підльоті до Відня

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У літака Airbus A320 від Austrian Airlines на підльоті до австрійської столиці Відня сильний град відбив ніс і побив скло кабіни пілотів. Попри сильну негоду і значні пошкодження пілотам вдалося посадити лайнер у Віденському міжнародному аеропорту «Швехат» і жоден пасажир не постраждав.

Про це повідомляють, зокрема, місцева газета Kronen Zeitung i ABC News.

Austrian Airlines підтвердила інцидент.

«Під час рейсу OS434 Пальма-де-Майорка [Іспанія] — Відень [Австрія] літак Airbus A320 пошкодив град. На підльоті до Відня літак потрапив у грозовий осередок, який, за словами екіпажу, не було видно на метеорологічному радарі. За поточною інформацією, град пошкодив два передні вікна кабіни літака, носову частину літака та деякі панелі», — заявили в Austrian Airlines.

Технічна команда Austrian Airlines вивчає пошкодження.