На Закарпатті вантажівка незаконно перетнула кордон — угорські прикордонники затримали 32 українців

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У Закарпатській області вантажівка незаконно перетнула державний кордон з Угорщиною. Угорські прикордонники затримали 32 українців.

Про це «Бабелю» повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Інцидент стався на ділянці Мукачівського загону. Прикордонники зафіксували рух вантажівки під час контролю за місцевістю.

Спочатку зʼявилася інформація про те, що на вантажівці нібито проглядалися військові номерні знаки, однак перевірка встановила, що авто не належить до українських військових формувань.

У соцмережах писали, що кордон прорвали ввечері 9 червня на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань», а угорська газета Világgazdaság опублікувала фото вантажівки ГАЗ-66, яка могла перевозити порушників.

ГАЗ-66, який міг везти 32 українців. Világgazdaság

Угорські прикордонники знайшли вантажівку, а також затримали 32 громадян України, про що вони доповіли в Державному прикордонну службу України. Тим часом українські прикордонники затримали кількох людей, які можливо причетні до інциденту і могли допомагати цим 32 затриманим.