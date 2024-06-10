Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 190 військових та один літак

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Reuters

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що протягом минулої доби — 9 червня — російські війська втратили орієнтовно 1 190 військовослужбовців (вбиті та поранені), десять танків, 13 бронемашин і 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, один літак, 56 одиниць автотехніки та 14 одиниць спецтехніки, а також 28 безпілотників.

Щодо втрати Росією літака, то найімовірніше, йдеться про ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57. Напередодні в Головному управлінні розвідки повідомляли, що це перший такий випадок у історії. Літак стояв на аеродромі «Ахтубінськ» в Астраханській області, що за 589 км від фронту.

Ось загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.