Вибори до Європарламенту: партія угорського премʼєра Орбана отримала суперника — опозиційну «Тису»

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Правляча партія Угорщини «Фідес», схоже, йде до найгіршого результату на виборах до Європейського парламенту. Попередні результати показують, що вона набрала близько 44,2% голосів.

Про це пише Politico.

Тим часом опозиційна партія «Повага і свобода» (TISZA) на чолі з Петером Мадяром набрала 30,1%. Такі попередні результати дадуть «Фідес» 11 місць у Європарламенті, а «Повазі і свободі» — сім місць.

За останні два десятиліття «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном, премʼєром Угорщини, лише одного разу набрала менше 50% голосів — 47,4% у 2004 році.

Виконавчий директор незалежного аналітичного центру Political Capital Петер Креко вважає результат виборів в Угорщині «величезною перемогою для Петера Мадяра та великою невдачею для Орбана».