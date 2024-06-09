Партія премʼєра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» — лідер ЄС за поширенням антизахідної реклами в соцмережах

Новини

На тлі виборів до Європейського парламенту партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» стала в цьому році найбільшим рекламодавцем Google у Євросоюзі, поширюючи антизахідний наратив у соцмережах.

Незалежний аналітичний центр Political Capital повідомляє, що «Фідес» витратила на рекламу близько €4,3 мільйона. Усі опозиційні партії та повʼязані з ними медіа витратили всі разом набагато менше — €839 тисяч, йдеться в дослідженні. Витрати партії Орбана на рекламу дуже великі навіть за європейськими стандартами.

Аналіз Political Capital показує, що більшу частину від €4,3 мільйона витратили на антипіар (46% від усієї суми). Гроші пішли на кампанію проти опозиційного політика Петера Мадʼяра — лідера опозиційної партії «Повага і свобода» (TISZA), яка на сьогодні має рейтинг в країні 20—30%. Мадʼяр 43-річний адвокат, який активно критикує політику Орбана. За кілька місяців він здобув національне визнання і провів кілька великих антиурядових мітингів, у кожному з яких взяли участь десятки тисяч людей. Будучи колишнім чоловіком ексміністра юстиції Юдіт Варгі, він вважається добре обізнаним у політичній системі країни.

На другому місці за витратами на рекламу (34% від загальної суми) — просування наративу щодо війни Росії проти України: «європейські провоєнні політики хочуть розвʼязати Третю світову війну». На третьому місці (9%) — пропаганда проти опонентів урядових сил, які нібито обслуговують іноземні інтереси.