В Індонезії пітон зʼїв жінку. За останні 7 років це вже пʼятий випадок

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В Індонезії в селі Калемпанг (провінція Південне Сулавесі) шестиметровий сітчастий пітон вбив жінку і повністю її проковтнув.

Про це пишуть ВВС, CBS та Daily Mail.

50-річна мати чотирьох дітей на імʼя Фаріда зникла в лісі, неподалік свого будинку. Вона пішла на ринок продавати овочі, але до нього так і не дійшла. Фаріда не повернулась на ніч, тому її чоловік занервував і скликав село на пошуки. Наступного дня жителі в хащах знайшли речі жінки і біля них пітона з аномально великим черевом. Розрізавши його, вони побачили всередині тіло Фаріди.

«Якби я був із нею того дня, пітон би не наважився до неї доторкнутися. Я навіть уявити не можу, які страждання їй довелося пережити», — сказав чоловік Фаріди Ноні.

Подібні напади доволі рідкісні, але з останні 7 років це вже пʼятий випадок в країні. У 2017 і 2018 році пітони вбили двох фермерів. У 2022 році пітон проковтнув жінку в Західному Сулавесі, а у 2023 році в районі Тінанггеа фермера зʼїв восьмиметровий пітон.