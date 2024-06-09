Сеул вмикає гучномовці з пропагандою на кордоні з КНДР. Це відповідь на атаки Північної Кореї кулями зі сміттям

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Південна Корея знову встановить гучномовні системи на кордоні і транслюватиме пропаганду на КНДР. Це пряма відповідь на черговий запуск Північною Кореєю близько тисячі повітряних куль зі сміттям у напрямку Південної.

Про це сьогодні, 9 травня, президентська канцелярія оголосила після засідання Ради національної безпеки в Сеулі, передають Deutsche Welle i Asssociated Press.

Пристрої демонтували у 2018 році після історичної зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та тодішнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

«Заходи, яких ми вживатимемо, можуть бути нестерпними для північнокорейського режиму, але вони відправлятимуть послання надії і світла північним військам і його народу», — заявили в Раді нацбезпеки Південної Кореї.

Останніми тижнями КНДР знову почала «атакувати» Південну Корею сміттям. З 1 до 2 червня кордон між країнами перетнули понад 600 повітряних куль із недопалками, папером, пластиковими пакетами та іншим.

Військові не збивали куль, бо не виключали, що в пакетах, прикріплених до куль, могли бути токсичні хімікати. Їхній вміст на землі перевіряли фахівці в костюмах хімзахисту.

Північна Корея назвала свої дії акцією «око за око» — мовляв, зробили це у відповідь на листівки із закликом до повалення режиму, що їх нібито відправляли активісти з території Південної Кореї також за допомогою повітряних куль.