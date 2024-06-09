В Україні створять реєстр замінованих земель

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В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 7 червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

У реєстр додаватимуть інформацію з різних джерел. Наприклад, Центр гуманітарного розмінування буде вносити дані про результати проведення нетехнічного обстеження земель чи про операторів протимінної діяльності. Держоргани, чиї підрозділи розміновують території, — інформацію про обстеження й очищення земель. А місцева влада — відомості про обстеження ділянок, через забруднення яких власникам надали місцеві податкові пільги.

До реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстеження, зокрема, за допомоги супутникових знімків, засобів сканування тощо. До нього включать усю територію, що зазнала впливу бойових дій. Обстежену територію, на якій не виявили або знешкодили вибухонебезпечні предмети, виключатимуть із реєстру.

За словами заступника міністра економіки Ігора Безкаравайного, створення реєстру — важливий крок у сфері гуманітарного розмінування, оскільки його запуск дозволить автоматизувати та прискорити багато процесів.

Завдяки реєстру можна буде відстежувати процес розмінування територій практично в реальному часі та ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Фермери отримуватимуть витяги про статус своїх земель: забруднені вони чи очищені. А місцева влада зможе контролювати стан сільгоспземель, чиїм власникам надала податкові пільги через мінне забруднення. Інформація в реєстрі буде важливою для інвесторів і для реалізації проєктів з відновлення України, наголосив Безкаравайний.

Наразі на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій вже є мапа територій, на яких виявили чи ймовірно знайшли вибухонебезпечні предмети — проте це ще не реєстр.