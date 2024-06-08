За кілька тижнів кожен зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла до Міжнародного реєстру збитків

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За декілька тижнів кожен українець зможе подати заяву на компенсацію через руйнування житла через війну до Міжнародного реєстру збитків.

Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Зараз заяву до реєстру можуть подати лише ті люди, котрі раніше подавали заяву про пошкодження їхнього майна через українську програму «єВідновлення».

«Але приблизно через 2—3 тижні це обмеження знімуть, і заяву про збитки, завдані їхньому житлу через війну, зможе подати кожен», — розповів Ключковський.

Загалом зараз до Міжнародного реєстру збитків подали близько 3,5 тисячі заяв.